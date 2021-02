“Sneeuwstorm en gevoelstemperaturen onder de -10, komend weekend kan het gebeuren”

nieuws

De kans is aanwezig dat Koning Winter komend weekend hard toe gaat slaan in ons landje. OOG-weerman Johan Kamphuis sluit invallende vorst en een sneeuwstorm niet uit.

“Als ik het heb over gevoelstemperaturen onder de -10 graden en een sneeuwstorm dan klinkt het alsof ik op deze website het weer in de Alpen of in Scandinavië aan het voorspellen ben. Maar niets is minder waar. Deze situaties zouden komend weekend zo maar eens in ons landje werkelijkheid kunnen worden. Voor de duidelijkheid. Ik ben nu niet de weerman die zegt dat er een sneeuwstorm komt. Ik zeg alleen dat er een kans is. En wat mij betreft is het ook best wel een hele serieuze kans, dus de moeite waard om die gewoon te benoemen.”

Zondagavond voorspelde je dat het vanaf woensdag warmer wordt, wanneer zouden we te maken kunnen krijgen met kou?

“Als het spoorboekje klopt dan valt de kou komende zaterdag vanuit het noordoosten het land binnen. Er is een kans dat dit gepaard gaat met een sneeuwbui. In de nacht naar zondag gaat het licht vriezen, mogelijk zelfs matig met temperaturen van -3 tot -5 graden. Ook op zondag blijft het vriezen. Waarschijnlijk steekt er een ijzige oostenwind de kop op waarbij er een toenemende kans is op sneeuw. In de nacht naar zondag vriest het matig en ook begin volgende week is de kans groot dat het winterse weer aanhoudt met overdag lichte en in de nacht geregeld matige vorst.”

Wat betekent het concreet voor de komende dagen?

“Dinsdagochtend is het overwegend bewolkt. Rond de middag gaat het zo nu en dan licht sneeuwen. In de middag en in de avond zo nu en dan ook lichte sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. Daarbij is er dus kans op gladheid. In de nacht naar woensdag lopen de temperaturen op naar 5 graden en is de winter voorlopig even weg. Woensdag wordt het zacht bij 8 graden. In de loop van de dag perioden met regen. Donderdag en vrijdag is het 6 of 7 graden en is het vrijwel droog. Vanaf zaterdag lijkt het winterweer dus terug te gaan keren.”