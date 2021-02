Sneeuwsculpturen in Oostersingel: “Prachtig om de lach op al die gezichten te zien”

nieuws

Foto: Niels Hilboesen - twitter.com/Neluzzz

In de Oostersingel nabij het UMCG werd maandagmiddag druk gewerkt aan de realisatie van een aantal sneeuwsculpturen. Degene die daarvoor verantwoordelijk is, is Marijn Freeve.

Hoi Marijn! Je hebt volgens mij een hele drukke dag gehad!

“Dat kun je wel zeggen want het project is wel een beetje uit de hand gelopen. Al moet ik je wel even corrigeren. De sculpturen zijn niet alleen door mij gemaakt. Ook mijn vriendin Regina van Oosten heeft er eentje gemaakt en ook mijn kinderen Torin en Noa hebben geassisteerd. Eerder vandaag besloten we om wat in de sneeuw te gaan spelen. En daar is dit uitgerold.”

Het ziet er indrukwekkend uit. Wat zien we allemaal?

“Je ziet onder andere een octopus die door Regina is gemaakt. Daarnaast staat een kleine raket die door Torin is vervaardigd. En ik heb de zeemeermin en de bank met de pinguïns gemaakt. En weet je wat zo leuk is. Al die reacties van de mensen. Mensen die langs lopen en hun bewondering uiten, fietsers die voorbij peddelen en ‘mooi man’ roepen. Ik heb vandaag op heel wat gezichten een lach gezien. Dat is toch prachtig? Overigens moet ik er bij zeggen dat dit gewoon voor de lol is, er zit geen enkele bedoeling achter. Sterker nog, als we op het platteland hadden gewoond, dan hadden we dit ook gedaan.”

Maar nu even serieus. Als je naar de sculpturen kijkt. Je maakt mij niet wijs dat jullie dit nooit eerder hebben gedaan …

“Haha. In het dagelijks leven ben ik saxofonist en geef ik saxofoon les. Ik kom wel uit een familie van kunstenaars maar met het maken van sculpturen heb ik geen enkele ervaring. Natuurlijk hebben we wel eens vaker in de sneeuw gespeeld, hoewel dat ons de laatste jaren niet zo vaak gegeven was. Maar het is mooi om te horen dat het gewaardeerd wordt en dat mensen het mooi vinden.”

Het lijkt de komende week winter te blijven. Dat wordt volop genieten?

“We hebben vandaag een prachtige dag gehad. En wat ik al zei, al die reacties zijn super. Maar als ik morgenochtend de gordijnen open en het is ineens weg, dan is het ook goed. Deze mooie dag pakken ze niet meer af.”

Hoe vet! #ijssculpturen naast het #UMCG Oostersingel in #Groningen

Hoe die man er mee bezig was, prachtig! Als je een wandeling maakt loop er ff langs. Echt de moeite waard. pic.twitter.com/A9MU3AJd1y — nιelѕ нιlвoeѕen © (@Neluzzz) February 8, 2021