Sloop van ‘asbestboot’ Heineken kost Gronings bedrijf 10.000 euro

De rechtbank in Zwolle heeft het Groningse sloopbedrijf SimmereN veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 25.000 (waarvan 15.000 voorwaardelijk), omdat het in 2017 een motorjacht heeft gesloopt waarin asbest was verwerkt. Het bedrijf had de boot, voorheen eigendom van biermagnaat Freddie Heineken, volgens de milieuvergunning niet mogen slopen.

Ook scheepswerf De Vries uit het Friese Makkum kreeg een geldboete (150.000 euro). Twee medewerkers van dit bedrijf kregen een taakstraf opgelegd.

De Friese werf verkocht de boot aan de Groningse sloper en vertelde niet dat de boot vol asbest zat. Deze onwetendheid zorgde er volgens de rechtbank voor dat medewerkers van de Groningse sloper de boot, ‘Something Cool’ genaamd, onbeschermd in stukken hebben gesneden.

Hoewel SimmerN niet was verteld dat er asbest in het schip was verwerkt, vindt de rechtbank dat het bedrijf niet genoeg heeft gedaan om het jacht te inspecteren voor de sloop.