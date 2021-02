Simplon bouwt bovenzaal om tot studio voor lokale artiesten

nieuws

Simplon bouwt haar bovenzaal, normaliter een publieksruimte, tijdelijk om tot studio voor lokale artiesten, meldt VPRO’s muzieksite 3voor12.



Vanaf volgende week kunnen lokale artiesten daar nieuwe muziek gaan produceren. De bovenzaal wordt momenteel verbouwd tot een digitale studio. Zoals het nu lijkt kan de zaal tot aan de zomer op deze manier gebruikt gaan worden.

Peter Dijkstra van Simplon vertelt aan 3voor12 hierover: “Artiesten kunnen ervoor kiezen om iets in de studio op te nemen, of om er een aantal dagen in residentie te gaan. Wij zorgen ervoor dat de benodigde apparatuur aanwezig is en denken mee om iets van meerwaarde te realiseren, zoals een show waarmee bands landelijk in de picture kunnen komen”.