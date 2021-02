Shoppen via videoverbinding bij kringloopwinkel in Stad

nieuws

Foto: Joni Oosterhof

In Kringloopwinkel ‘Kringloop+’ kunnen klanten vanaf woensdag digitaal de winkel in om tweedehands spullen uit te zoeken.

Met deze bijzondere oplossing wil de winkel toch klanten bedienen tijdens de coronacrisis en vrijwilligers aan het werk te houden. Vrijwilligers nemen klanten via een videoverbinding mee de winkel in. Ze hebben dan een kwartier de tijd om producten uit te zoeken. Deze producten kunnen ze vervolgens afhalen in de winkel.

Mensen die dit willen doen, kunnen zich via het mailadres onlineverkoop@kringloopplus.nl aanmelden en een afspraak aanvragen. Dat kan van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur. De video-afspraak verloopt via WhatsApp. De gekochte producten (Meubels, Schilderijen en Elektra) moeten vervolgens binnen twee dagen afgehaald worden en met PIN betaald worden. Meer informatie is te vinden op de website van Kringloop+.