Schuiling kan zich niet veel voorstellen bij Harens ‘annexatiegevoel’

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling kan zich niet veel voorstellen bij de onvrede, die bij sommige bewoners heerst, over manier waarop de voormalige gemeente Haren is gefuseerd met Groningen en Ten Boer. Dat liet Schuiling weten aan het KRO-NCRV-programma Pointer in een uitzending over gemeentefusies, die maandagavond werd uitgezonden.

In het programma kwamen onder andere voormalig Harens wethouder Mariska Sloot, Gert-Jan de Volder (TSH), Marianne Suurmeijer (Actiegroep Hondenbelasting Weg Ermee) en horecaondernemer Gert Bruns aan het woord over de hoegere financiële lastendruk die de fusie heeft betekend voor ondernemers, verenigingen en individuele inwoners.

Op de vraag of burgemeester Koen Schuiling zich iets kan voorstellen bij het gevoel dat Haren is ‘overgenomen’ door Groningen, antwoord hij ontkennend: ‘We laten tegelijkertijd zien dat we in Haren veel dingen doen, die voorheen niet gebeurden. Het is maar net waar je op wilt letten. We hebben ook geconstateerd dat op veel punten een achterstand moest worden weggewerkt of dat we opnieuw gaan investeren. Als je het verhaal wilt vertellen, moet je wel het hele en het complete verhaal vertellen.’

Op de vraag hoe Schuiling deze Harenaren weer aan boord krijgt, antwoord Schuiling: “De liefde moet van twee kanten komen. Van ons is die er en ik hoop dat deze mensen zich hier in de loop van de tijd ook van laten overtuigen. ”