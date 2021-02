Schoonmakers weer in vaste dienst gemeente per november 2023

De gemeente Groningen neemt tachtig schoonmakers weer in vaste dienst, per 1 november 2023.

Op dit moment zijn de schoonmakers in dienst bij diverse schoonmaakbedrijven, De gehele gemeenteraad ondersteunde onlangs een motie om de uitbestede schoonmaakwerkzaamheden weer in eigen beheer uit te voeren, onder betere arbeidsvoorwaarden. De wethouder wees op de kosten, die dit inbesteden met zich mee brengen, zo’n acht ton per jaar. De raad hield toch vast aan het plan. De gemeente moet dus weer een eigen afdeling schoonmaak opzetten en heeft daar zo’n twee jaar voor nodig, zo denkt de wethouder.

Het huidig schoonmaakcontract loopt af in november en een nieuwe afdeling kan voor die tijd nog niet opgericht worden; dus moet er een nieuw tijdelijk contract komen.