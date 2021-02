“Schoolkampen, schoolreisjes en eindmusicals kunnen waarschijnlijk niet doorgaan”

nieuws

Foto: Rijksvoorlichtingsdienst

We zullen nog langere tijd met coronamaatregelen te maken hebben. Dat was de boodschap van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dinsdagavond tijdens de eerste kindercoronapersconferentie.

Tijdens de persconferentie konden kijkers van het Jeugdjournaal vragen stellen aan de bewindslieden. En dat werd massaal gedaan. Uiteindelijk kwamen er zo’n 10.000 vragen binnen van kinderen vanuit het hele land, waarvan een deel beantwoord werd tijdens de persconferentie. De meeste vragen gingen over het perspectief voor kinderen om hun oude leven weer op te pakken. Op dat vlak hadden Rutte en De Jonge weinig positief nieuws: schoolkampen, schoolreisjes en eindmusicals zullen waarschijnlijk niet door kunnen gaan. “Het kan best zijn dat er een derde golf aankomt. In april, mei of begin juni gaat het waarschijnlijk nog niet goed genoeg”, aldus Rutte.

Middelbare scholen

Basisschoolleerlingen kunnen sinds vorige week weer naar school om fysiek onderwijs te krijgen. Middelbare scholieren kunnen voorlopig hun oude leven nog niet oppakken. De Jonge: “Het wordt nog niet snel zoals vroeger, je moet op de middelbare school afstand kunnen houden, en dat kan niet in de oude situatie. Dus waarschijnlijk komt er een systeem van groepen die afwisselen: de ene groep in de ochtend, de andere in de middag. Of om de dag.” Volgens de minister komt er op dinsdag 23 februari meer duidelijkheid voor middelbare scholieren.

Jojo

In de persconferentie lieten de bewindslieden ook weten dat ze in ieder geval willen stoppen met het jojo-effect. “Als er scholen weer open gaan, dan moeten ze niet daarna weer dicht.”