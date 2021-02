Scholieren en leden rijden eerste rondjes op ijsbaan Hoogkerk

nieuws

Foto: Tjeerd Annema

Basisschoolkinderen uit Hoogkerk wijdden vrijdagmiddag de ijsbaan van Hoogkerk in tijdens de eerste dag waarop er geschaatst kon worden op de baan.

Later op de dag is de ijsbaan ook voor anderen geopend, want om 14.00 gaat de baan open voor leden van de IJsvereniging in het dorp. De IJsvereniging benadrukt dat vanaf dat moment ook alleen leden welkom zijn op de baan.

In verband met de coronamaatregelen werkt de ijsbaan dit jaar met gescheiden in- en uitgangen en is er toezicht bij de baan tijdens de openingstijden. De ijsbaan zoekt daarom nog een aantal extra vrijwilligers die toezicht willen houden. Aanmelden hiervoor kan via de website van de IJsvereniging Hoogkerk.