Scheepvaartverkeer Oostersluis hervat: “Oorzaak olie op water nog een raadsel”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Oostersluis kan weer gebruikt worden door het scheepvaartverkeer. In de ochtend werd de sluis buiten werking gesteld nadat er olie op het water was aangetroffen.

“Rond 16.30 uur was de sluis weer operationeel”, vertelt woordvoerder Baudina Schaafsma. “Dit betekent dat schepen weer gebruik kunnen maken van de sluis en dat de olie opgeruimd is.” Volgens de zegsvrouw werd de olie zaterdagochtend rond 09.30 uur aangetroffen. “We hebben toen direct het scheepvaartverkeer stilgelegd en zijn een onderzoek gestart. Ook kwam een gespecialiseerd bedrijf ter plaatse om de olie op te ruimen. Door middel van een slang hebben ze de olie van het water kunnen zuigen. Toen dit klaar was zijn we een proefdraaiing van de sluis gaan doen, en dit verliep goed. Er werd geen nieuwe olie aangetroffen.”

Waar de olie vandaan is gekomen is een groot raadsel. “Waarschijnlijk is het niet afkomstig van de technische installaties van de sluis omdat we bij de proefdraaiing niets meer geconstateerd hebben. Wat het wel geweest is, is onbekend. We gaan hier verder ook niet naar op zoek.” De stremming van de Oostersluis duurde ruim zes uur. “Uiteindelijk hebben vier schepen moeten wachten. Inmiddels hebben zij hun tocht kunnen hervatten.”