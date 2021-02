Schaatspret op IJsbaan in Garmerwolde

Door het winterse weer kan ook de schaatsbaan in Garmerwolde weer open. Het is maar een kleine ijsbaan, maar er is genoeg ruimte om de kinderen in het dorp weer van een stevige les te voorzien.

“We zijn heel blij dat we weer kunnen schaatsen, we hebben het ijs laag voor laag opgebouwd. Het is maar een kleine baan en zo hebben we hem zo groot mogelijk gemaakt, vertelt Jacob Hartog,” voorzitter van de plaatselijke ijsvereniging Presto.

De kinderen leren vooral om zo veilig mogelijk over het ijs te bewegen. “Het belangrijkste wat we geleerd hebben is denk ik hoe je moet vallen,” vertelt één van de kinderen. Leraar Jacob doet het vallen naar hartelust voor en ligt misschien wel meer op het ijs dan dat hij rechtop staat.