Schaatsliefhebbers wagen zich aan natuurijs

De eerste schaatsliefhebbers waagden zich woensdag aan het schaatsen op natuurijs. Door de vorst van de afgelopen dagen is het ijs op veel plekken in de stad dik genoeg.

Op het Van Brakelplein stonden in het begin van de middag zo’n 40 mensen op het ijs. “Het is heel leuk, maar wel een beetje eng. Er zitten nogal wat wakken, het golft ook helemaal.” Twee kinderen probeerden op hun schoenen over het ijs te glijden. “Ook zonder schaatsen gaat het goed, zo kunnen we het leren.” Twee andere kinderen gebruiken een stoel om overeind te blijven. “Het leukst is het glijden.”

Er waren vooral veel ervaren schaatsers op het ijs. “Het is lang niet meer zo geweest, dus ik ben heel blij dat er eindelijk weer ijs ligt. Dit gebeurt niet vaak.”

Het ijs blijft waarschijnlijk tot na het weekend dik genoeg om op te schaatsen.