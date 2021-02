Schaatsen bij Westpark op goed ijs en met warme choco: “Een cadeau van Moeder Natuur”

nieuws

Foto: Frans Kerver

Er wordt zaterdag ook volop geschaatst op het water in het Westpark tussen Vinkhuizen en De Held. “Het is hier ontzettend gezellig.”

Het water grenst aan het terrein van Tuin in de Stad. “Donderdag was er nog niemand op het ijs te vinden, vrijdag verschenen de eerste mensen en vandaag zijn er flink wat schaatsers op het ijs, vertelt Frans Kerver van Tuin in de Stad. “Overigens is het niet te druk. Ik zag foto’s van de situatie op het Paterswoldsemeer en het Hoornse Meer maar zo druk als daar is het hier niet.”

Warme choco en hotdogs

Kerver besloot ook gelijk om op de situatie in te spelen. “De burgemeester heeft laten weten dat koek en zopie mag worden aangeboden zolang de mensen maar niet blijven hangen. Dus wij hebben gelijk de deuren geopend en zo nu en dan druppelt er iemand naar binnen. We verkopen hier warme chocolademelk en hotdogs. En bij de chocolademelk is het zo dat je er zo veel slagroom op mag spuiten als je zelf wilt.”

Een cadeau

De mensen die zich te goed doen aan de warme choco en hotdogs laten weten in hun nopjes te zijn. “Het is echt een prachtige dag”, vertelt één van hen. “Het is heerlijk weer, het is zonnig, niet te koud en er ligt heel mooi ijs. Dus echt een perfecte dag.” Kerver sluit zich daarbij aan. “We leven in een moeilijke tijd. Maar dat er nu ijs ligt, en dat we even aan iets anders kunnen denken dan aan corona, dat is misschien wel een heel mooi cadeau van Moeder Natuur. En morgen kan het ook nog, daarna lijkt helaas de dooi in te gaan vallen.”