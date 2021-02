Rutte: ‘Houd je toch aan de avondklok, ook als de maatregel niet rechtsgeldig is’

nieuws

Premier Rutte heeft Nederlanders opgeroepen om zich toch aan de avondklok te houden als het hoger beroep van de Nederlandse Staat geen stand houdt. Dat liet de premier dinsdagmiddag weten tijdens een persconferentie.

Rutte stelt dat het opheffen van de avondklok, zoals dinsdagochtend bepaald door de rechtbank in Den Haag, direct ernstige gevolgen kan hebben bij de bestrijding van het coronavirus. “Als de maatregel niet juridisch onderbouwd is, betekent dat niet dat de maatregel niet nodig is. De avondklok is een middel, geen doel. Het doel is om, op termijn, onze vrijheden terug te krijgen op een veilige manier.”

Rutte zegt ervan overtuigd te zijn dat de manier waarop de avondklok nu juridisch is ingekaderd, correct is. Het kabinet werkt nu aan een spoedwet, waardoor de avondklok via een aparte wet gehandhaafd kan worden. Daardoor is de uitwerking van de avondklok via de Wet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk Bezag niet meer nodig. Deze wet kan volgens Rutte heel snel worden doorgevoerd.

We willen geen interessante, juridische discussie’

“Het gaat uiteindelijk om de bestrijding van de pandemie. Daar is al een maand zodanige urgentie mee gemoeid dat we die avondklok nodig hebben om het aantal contact en bezoeken tussen mensen terug te brengen. We gaan dan ook niet in hoger beroep omdat we een interessante, juridische discussie willen hebben”, aldus Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid.