Ruime overwinning Donar op Aris

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond de noordelijke derby gewonnen. In Leeuwarden werd het tegen Aris 58-89.

Donar had wat goed te maken na het zwakke optreden tegen Apollo afgelopen donderdag, maar ook tegen Aris ging het niet eenvoudig. Na het eerste kwart (13-19) werd het verschil bij rust 14 punten: 28-42. In het derde kwart konden de Friezen goed meekomen, waardoor het verschil nauwelijks groter werd: 47-64 na 30 minuten. Bijzonder waren de 11 punten in dit kwart van Will Moreton. In het begin van het laatste kwart kon Aris de achterstand nog even verkleinen tot 14 punten, maar vervolgens liep Donar flink uit.

Topscorers bij Donar waren Damjan Rudež met 18 punten, Will Moreton met 17 punten en Jarred Ogungbemi-Jackson met 15 punten.

Donar blijft op de tweede plaats staan in de Dutch Basketball League en heeft 12 punten uit 7 wedstrijden.