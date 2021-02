Ruim acht ton subsidie voor versnelling woningbouw en herstructurering

nieuws

Foto Andor Heij. Nijestee bouwde de flat Helix

De provincie Groningen stelt een subsidie van ruim acht ton beschikbaar om de voorfase van de woningbouw een extra duw te geven.

Volgens de provincie gaat het nadrukkelijk om de planvorming en alles wat daarvoor nodig is, en niet om de uitvoering van woningbouw en/of herstructurering zelf. “Er is in de provincie Groningen sprake van krapte op de woningmarkt, zowel kwalitatief en kwantitatief,” zegt gedeputeerde Tjeerd van Dekken. “Voor veel mensen is het moeilijk om een goede, betaalbare woning te vinden. Het is dus belangrijk dat er zo snel mogelijk nieuwe woningen worden gebouwd. Met deze subsidie kunnen we aan de voorkant de woningbouw versnellen.”

De subsidieregeling is bedoeld voor gemeenten en start aanstaande donderdag. De provincie en het ministerie willen hiermee het huidige woningtekort zo snel mogelijk verkleinen, Met de subsidie kunnen gemeenten tijdwinst boeken in de planvorming en daarmee ook in de uiteindelijke oplevering van woningen.

Omdat woningbouwprojecten steeds complexer worden, vraagt ook de planvorming steeds meer aandacht. Dit heeft onder andere te maken met de locaties. In het verleden werd voornamelijk gebouwd op weilanden, tegenwoordig meer en meer binnenstedelijk. Daar zijn eisen op het gebied van milieu, verkeer en geluid lastiger uit te voeren. Dankzij de regeling kunnen gemeenten professionals inhuren die hen helpen de problemen waar zij tegenaan lopen op te lossen.