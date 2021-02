Rugby Club Groningen hervat trainingen en competitiewedstrijden

sport

Deelnemers van De Harde Leerschool tijdens hun rugby training - .Foto: Kees van de Veen

Vanaf begin april gaan zes clubs uit de Ereklasse Rugby weer wedstrijden tegen elkaar spelen. Rugby Club Groningen is één van de zes teams die heeft aangegeven weer te willen beginnen met trainen en spelen.

Naast Groningen willen ook A.S.R.V. Ascrum, RC DIOK, RC The Dukes, RC Eemland en RC The Hookers weer gaan trainen en spelen. RC Groningen gaat de trainingen hervatten onder de uitzondering voor topcompetities en de strikte voorwaarden en maatregelen die het RIVM en NOC*NSF voorschrijven. Dit houdt onder andere in dat iedere speler één of twee keer per week zal worden getest.

De andere Ereklasse-clubs vinden het nog te vroeg of willen niet spelen onder de gestelde voorwaarden. Ook de damesteams beginnen nog niet.