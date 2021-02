RUG-professor wint internationale scheikundeprijs voor vrouwen

nieuws

Foto: ChemPol via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Professor Katja Loos van het Zernike Institute for Advanced Materials (ZIAM) is één van de winnaars van de ‘Distinguished Women in Chemistry or Chemical Engineering’-prijs van de Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Scheikunde. Dat maakte de Rijksuniversiteit Groningen maandagochtend bekend.

Loos is, samen met elf andere, internationale wetenschappers, bekroond op basis van haar uitstekende onderzoek, haar goede manier van lesgeven en haar leiderschap in de scheikundige wetenschap.

De prijzen worden ieder jaar uitgereikt op 11 februari, de internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap.