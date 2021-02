RUG geeft 15 miljoen euro extra uit tegen werkdruk

nieuws

De Rijksuniversiteit geeft de komende vijf jaar vijftien miljoen euro extra uit om de werkdruk te verlichten. Dat meldt de Universiteitskrant.

Het college van bestuur van de RUG heeft tijdens een vergadering van de Universiteitsraad een amendement van de personeelsfractie overgenomen. Het extra geld komt bovenop de jaarlijkse vijf miljoen die het college al had opgenomen in het zogeheten Strategisch Plan. Vanaf dit jaar wordt daar ieder jaar een miljoen euro extra aan toegevoegd. Volgend jaar is er zes miljoen beschikbaar, oplopend tot tien miljoen in 2025.

Het college van bestuur hield in eerste instantie vast aan het bedrag van vijf miljoen euro per jaar, wat ook de afgelopen jaren werd uitgegeven. De personeelsfractie wilde echter een structurele verhoging in geld. Na een pauze in de vergadering bleek het college het amendement van de personeelsfractie in zijn geheel over te nemen. Hoe het geld concreet wordt besteed, zal ieder jaar opnieuw bepaald worden. Het bestuur heeft een werkgroep aangesteld is om te inventariseren wat de problemen zijn en hoe die het beste opgelost kunnen worden.