Rookpluim stalbrand Doezum te zien aan Stadse horizon

Foto: Michel Eising (112 Groningen)

De brand in een veestal in Doezum zorgt donderdagmiddag voor dermate grote rookontwikkeling, dat de pluim vanuit de wijde omtrek te zien is. Ook korpsen uit de gemeente Groningen zijn opgeroepen om de ‘zeer grote, uitslaande brand te bedwingen.

De brand in de koeienstal ontstond donderdagmiddag rond vijf over half vijf aan de Doezumertocht in het dorp. Brandweereenheden uit de wijde omgeving werden opgeroepen om het vuur te bestrijden.

De grote rookontwikkeling zorgt mogelijk voor gevaar in de omgeving. De brandweer adviseert omwonenden daarom om ramen en deuren dicht te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Rond 18.45 werd het sein ‘brand meester’ gegeven. De brandweer kon de brand beperken tot de technische ruimte en de dakconstructie, waardoor er geen koeien gewond zijn geraakt.