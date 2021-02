Rookontwikkeling in woonzorglocatie De Dilgt Haren

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

Hulpdiensten moesten in de nacht van dinsdag op woensdag in actie komen bij woonzorglocatie De Dilgt aan de Dilgtweg in Haren voor rookontwikkeling. Er is niemand gewond geraakt.

De eerste melding van een brand kwam rond 04.50 uur binnen. Omdat het om een woonzorglocatie gaat werden direct twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse gestuurd. Omdat er vervolgens gesproken werd over rookontwikkeling in het gebouw werd uit voorzorg verder opgeschaald waarop ook een derde tankautospuit gealarmeerd werd. Bij aankomst van de hulpdiensten is men direct op onderzoek uitgegaan. Daarop bleek al snel dat het meeviel.

“Er was sprake van rookontwikkeling in een technische ruimte in het gebouw”, laat een woordvoerder weten. “De oorzaak werd gevonden in ICT-apparatuur. Er was geen sprake van brand en een ontruiming van de locatie was ook niet nodig.” De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd en kon ongeveer een uur na de melding weer terugkeren naar de kazerne. Over eventuele schade is niets bekend.