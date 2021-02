Rookontwikkeling in bovenwoning in Haren

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

In een woning aan de Kromme Elleboog in Haren heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed. Dat meldt Ruben Huisman van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 01.15 uur binnen waarop een tankautospuit van brandweer Haren en een hoogwerker van brandweer Stad opgeroepen werden. “Het gaat om een bovenwoning”, vertelt Huisman. “Daar is rookontwikkeling ontstaan. Ik sprak zojuist met een leidinggevende van de brandweer en die vertelde dat er hoogstwaarschijnlijk brand ontstaan is in een accu. Dit ging gepaard met rookontwikkeling. Brandweerlieden hebben de brand geblust en hebben vervolgens de woning geventileerd.”

De bewoonster is uit voorzorg gecontroleerd door ambulanciers. “Zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.” Naar de precieze oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.