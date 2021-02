Rook en vreemd lawaai uit personenauto laat brandweer in actie komen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest woensdagochtend in actie komen vanwege een vermeende autobrand aan de Barestraat. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 09.00 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Een voorbijganger zag rook uit de auto komen en hoorde daarnaast een vreemd lawaai dat onder de motorkap vandaan leek te komen”, vertelt Wind. “Daarop heeft hij direct het alarmnummer gebeld. De brandweer is na aankomst direct een onderzoek gestart. Zij concludeerden al snel dat er niets aan de hand was en dat de rook en het lawaai veroorzaakt werden door een standkachel.”

Een standkachel is een met brandstof gestookte lucht- of waterverhitter. De kachel kan men behalve in personenauto’s ook aantreffen in vrachtwagens en schepen. De kachel functioneert los van de aanwezige motor. Deze kachel wordt vaak ingebouwd in auto’s, vrachtwagens en schepen. De kachel kan los functioneren van de aanwezige motor in het voertuig of vaartuig.