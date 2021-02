Rijkswaterstaat heeft eerste strooironde op noordelijke snelwegen er op zitten

nieuws

Foto via gemeente Groningen

Rijkswaterstaat heeft een eerste en preventieve strooironde op de noordelijke snelwegen er op zitten. Diverse strooiwagens werden ingezet zo blijkt uit gegevens van de strooikaart van Rijkswaterstaat.

Aan het eind van de middag liet Rijkswaterstaatwoordvoerder Anne van der Meer weten dat de dienst er klaar voor is. Tientallen strooiwagens en personeelsleden in het Noorden staan klaar om ingezet te worden. Toen in de vroege avond de wegdektemperaturen daalden gingen de wagens de weg op om een eerste laag zout aan te brengen. Even voor 21.00 uur keerden de laatste wagens weer terug op hun post.

Sneeuwschuiver

Gedurende avond en nacht blijven zij stand-by. OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht dat een gebied met sneeuw in de nanacht of in de vroege zondagochtend Groningen gaat bereiken. Rijkswaterstaat zal hier op anticiperen. Volgens Van der Meer zijn de wagens behalve met een strooibak ook uitgerust met een sneeuwschuiver.

Gemeente

Rijkswaterstaat is in het Noorden verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding op de A- en op bepaalde N-wegen. De gemeente Groningen is verantwoordelijk om de wegen in de stad begaanbaar te houden. Ook zij staan met diverse voertuigen paraat. Vanwege de te verwachten sneeuw heeft het KNMI een weeralarm afgegeven. Deze geldt vanaf 00.00 uur voor een periode van 24 uur.

De strooikaart van Rijkswaterstaat: