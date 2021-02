Regering schat kosten Lelylijn hoog in; geen basisprioriteit voor nieuwe verbinding

nieuws

Hoewel de Lelylijn voor het eerst zijn intrede doet in het toekomstbeeld van de regering over het OV, heeft het ontwikkelen van de snelle treinverbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad geen basisprioriteit. Dat blijkt uit het Toekomstbeeld OV 2040 dat Staatssecretaris Stientje van Veldhoven vrijdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

De Lelylijn hoort niet bij de belangrijkste ‘randvoorwaardelijke investeringen’ die in het plan zijn opgenomen. ‘Menukaart 0’, zoals de opstellers van het Toekomstbeeld dit noemen, bevat andere grote projecten die volgens het OV en het ministerie als uiterst noodzakelijk zijn. Meer capaciteit op bestaand spoor, het ontwikkelen van een treinverbinding tussen Rotterdam en Oost-Europa en de NoordZuidLijn hebben daarin prioriteit.

Verschillende opties

“Tot en met 2030/2035 is op verschillende manieren bij te dragen aan versnelling, zoals het versnellen van de intercity’s tussen Almere en Noord-Nederland via bestaand net. In aanvulling daarop zijn versnellingen mogelijk door het uitbreiden van bestaande infra (bijv. Sallandlijn) of het realiseren van nieuwe verbindingen (bijv. Lelylijn)”, zo is opgetekend in het rapport.

5 tot 10 miljard euro nodig

De Lelylijn is volgens de opstellers van de visie een mogelijke vervolgstap, die tussen nu en 2040 een optie moeten bieden voor versnelling van het treinverkeer tussen de Randstad en de Landsdelen. Ook daarbij denkt het ministerie in eerste instantie aan oplossingen in het bestaande spoornetwerk, maar de Lelylijn is een optie. De minister verwacht tussen de vijf en tien miljard euro nodig te hebben voor het traject, wat dagelijks op maximaal 40.000 reizigers kan rekenen. De treinverbinding tussen het noorden en de Randstad zou zo’n 30 tot 40 minuten tijdswinst gaan opleveren.