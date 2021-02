Raadsfracties willen gecontroleerde heropening van openbaar leven in Groningen

nieuws

Foto: 112groningen.nl

De gemeenteraadsfracties van D66, VVD, PvdA, de Stadspartij en Student & Stad willen dat Groningen, net als de gemeente Utrecht, binnen de coronaregels gaat experimenten met een veilige en intelligente heropening van onder meer de horeca en de detailhandel.

De fracties denken daarbij aan de heropening van terrassen, buitenruimtes en uitstallingen bij winkels. Ook sport- en cultuuractiviteiten kunnen allicht buiten starten, zo stellen de fracties: “Wij zouden het mooi vinden als Groningen de ruimte krijgt om op een gecontroleerde manier in de buitenruimte het openbare leven voorzichtig op gang te brengen. De fracties zien kansen in alles wat buiten kan.”

De fracties bepleitten daarnaast om de experimenten te combineren met bijvoorbeeld sneltesten: “De instellingen voor het hoger onderwijs in Groningen lopen voorop met een pilot met sneltesten voor tentamens. Ook het UMCG heeft inmiddels ervaring opgedaan met het structureel gebruik van sneltesten bij medewerkers en patiënten. Kortom, er is veel expertise in Groningen wat betreft sneltesten. Ook lijkt het besmettingsgevaar in de open lucht kleiner is dan binnen.”