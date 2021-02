Raadsfracties: ‘Waarom negeerde gemeente Wob-verzoek over financiën Schakelkans?’

nieuws

De gemeenteraadsfracties van de SP, de Stadspartij en de Partij voor de Dieren willen aanstaande woensdag opheldering van de gemeente over de strijd tussen vakbond FNV en de gemeente Groningen over het project Schakelkans. De gemeente reageerde volgens de vakbond niet op een wob-verzoek over de financiën van het werktraject.

De drie partijen in de Groninger gemeenteraad begrijpen niet waarom het college geen inzicht wil geven in de effecten en hoe de geldstromen lopen bij het project. “Wij vinden een WOB verzoek weigeren ‘not done’”, zegt Amrut Sijbolts, fractievoorzitter van de Stadspartij. Aanstaande woensdag gaan de fracties het college van B&W bevragen over deze zaak tijdens het politieke vragenuur.

De fracties stellen, net als de vakbond, dat Schakelkans werkgevers indirect helpt om goedkoop aan arbeidskrachten te komen en om hen ook weer makkelijk te kunnen ontslaan. “Door dit soort projecten als overheid mee te financieren, werkt we mee aan die glijdende schaal van werkverdringing en het minimumloon naar beneden bij te stellen in plaats van dat het omhoog gaat”, vult Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP aan.

Vakbond FNV overweegt juridische stappen te ondernemen tegen de gemeente Groningen, om inzage af te dwingen in de geldstromen tussen de gemeente en Schakelkans, het project waarbij mensen uit de bijstand weer een kans op een baan moeten krijgen door tijdelijk onder het minimumloon te werken.