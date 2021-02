Raadsfracties: ‘Kan GGD Groningen zeven mensen vaccineren uit één flesje?’

nieuws

Foto: U.S. Secretary of Defense via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

De gemeenteraadsfracties van D66 en de ChristenUnie willen graag van het gemeentebestuur weten of de GGD in Groningen een inhaalslag kan maken in de vaccinatiecampagne. Daarover hebben de fracties dinsdag schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

D66 en de ChristenUnie willen weten of de GGD in Groningen in staat is om, samen met ziekenhuizen, zeven doses uit het Pfizer-vaccin te halen en of deze methode ook in Groningen wordt doorgevoerd. Ook heeft minister De Jonge afgelopen week aangegeven binnen vier weken een inhaalslag te kunnen maken in de vaccinatiecampagne. De raadsfracties van D66 en de ChristenUnie willen daarom ook weten hoe de GGD Groningen hier invulling aan gaat geven.

“We horen graag wat het tijdspad is en of er voldoende capaciteit en locaties zijn”, aldus ChristenUnie-fractievoorzitter Gerben Brandsema. “Het zou mooi zijn als ook in Groningen de achterstand ingehaald zou kunnen worden. Daarnaast zijn we benieuwd of de GGD Groningen nog steeds verwacht in de zomer iedereen gevaccineerd te hebben wie dat wil. Indien dit niet het geval is, willen we graag weten wat er moet gebeuren om dit streven alsnog te kunnen halen.”

Zijn de Groningse GGD-data veilig?

De raadsfracties vragen ook een toelichting van het college namens de GGD over de veiligheid van de data die de gezondheidsdienst gebruikt bij de verwerking van gegevens over vaccinatie en testen. Dat doet de fractie naar aanleiding van het datalek wat twee weken geleden boven water kwam in het landelijke afsprakencentrum voor coronatests.