Qbuzz staakt busdienstregeling vanaf 21.00 uur

Foto: Mélarno Kraan - 112Groningen.nl

De bussen van vervoersbedrijf Qbuzz stoppen vanaf 21.00 uur met rijden. Dat laat het bedrijf weten.

Behalve in Groningen gaat het ook om de bussen in de provincie Drenthe. “Vanwege de weersomstandigheden is het momenteel niet meer veilig en verantwoord om nog langer door te rijden”, aldus het bedrijf. Qbuzz startte zondagochtend de dienstregeling wel op. Een woordvoerder liet in de middag weten dat de bussen in Groningen nagenoeg volgens de dienstregeling reden. Alleen in Drenthe kampte men met problemen omdat er daar meer sneeuw ligt.

Voor de dienstverlening maandag adviseert het bedrijf om de website en de reisplanner goed in de gaten te houden.

Al onze bussen in Groningen en Drenthe stoppen vanavond om 21.00 uur met rijden. Vanwege de weersomstandigheden is het niet meer veilig om nog langer door te rijden. Houd https://t.co/1zEsJTzzae in de gaten voor de actuele situatie en meer nieuws over maandag 8 februari. — Qbuzz GD (@QbuzzGD) February 7, 2021