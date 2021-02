Qbuzz rijdt vanaf zondag volgens ‘kleine vakantie’-dienstregeling

nieuws

Foto Andor Heij. Bus Qbuzz

Busvervoerder Qbuzz gaat vanaf aanstaande zondag de dienstregeling van een aantal lijnen aanpassen. Vanwege de afname in aantal reizigers door de lockdown, is besloten om vanaf maandag 8 februari de kleine vakantiedienstregeling te rijden. Deze wordt in de gemeente Groningen aangevuld met een aantal extra ritten.

Zo rijdt lijn 51 (Groningen – Zuidlaren) in de vakanties niet tussen Onnen en Zuidlaren. Van 8 t/m 19 februari rijdt lijn 51 op werkdagen wel met een aantal extra ritten. In de ochtendspits en de middagspits rijdt lijn 51 ook tussen Annen en Onnen. In Onnen kunnen reizigers overstappen op lijn 51 van en naar Haren.

Ook rijdt lijn 133, tussen Surhuisterveen en Groningen, in de ochtend en in de middag met twee extra bussen tussen Surhuisterveen en P+R Leek. Reizigers kunnen hier overstappen op Q-link 3 naar Leek of Q-link 3 naar Groningen.

Ook voert Qbuzz enkele tijdelijke wijzigingen in:

De eerste rit op werkdagen op lijn 5 vanuit Scharmer/Harkstede richting Groningen en Annen rijdt voortaan 5 minuten eerder.

Lijn 9 stopt richting Stad bij het Martini Ziekenhuis voortaan aan de zuidzijde bij de voormalige halte Schweitzerlaan. De huidige haltes Martini Ziekenhuis Zuid bij de rotonde vervallen.

Lijn 10 rijdt op werkdagen een extra rit van Hoofdstation naar Martini Ziekenhuis om 6.49 uur. Ook stopt lijn 10, net als lijn 9, richting de stad bij de voormalige halte Schweitzerlaan.

Buslijn 11 richting de Euvelgunne vertrekt in de ochtend 1 à 2 minuten later vanaf het station Europapark. Als je vanaf de sneltrein uit Winschoten of stoptrein uit Groningen overstapt, heb je daardoor betere aansluiting op de bus.