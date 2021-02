Qbuzz: “Ook maandagochtend blijven onze bussen binnen”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De bussen van vervoersbedrijf Qbuzz blijven maandagochtend in de remise. Dat laat het bedrijf zondagavond weten.

“Vanwege de weersomstandigheden zullen er maandagochtend geen bussen rijden in Groningen en Drenthe”, laat het vervoersbedrijf weten. “De harde wind en de aanhoudende sneeuw zorgen voor een onveilige situatie op de weg. Maandagochtend om 10.15 uur komen we met een update.” Het besluit van het bedrijf betekent dat er dus tot maandagochtend 10.15 uur geen bussen rijden. Reizigers worden opgeroepen om de website en de reisplanner goed in de gaten te houden.

Qbuzz voerde zondag aanvankelijk wel haar dienstregeling uit. Volgens een woordvoerder had men alleen in Drenthe te maken met rituitval. Zondagavond verslechterde echter de situatie. Om 21.00 uur besloot het bedrijf de bussen van de weg te halen.