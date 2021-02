Qbuzz: “Bussen Groningen rijden, wel rituitval mogelijk”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De bussen in de provincie Groningen rijden zoveel mogelijk volgens de dienstregeling. Wel moeten reizigers rekening houden met rituitval.

“Voor het Groningse deel gaat het goed”, vertelt woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz. “De bussen rijden, al is er wel rituitval mogelijk.” In Drenthe is de situatie slechter. “Er is daar duidelijk meer sneeuw gevallen. Vooral in de hoek Stadskanaal – Emmen. We rijden wel, maar vertraging en rituitval zijn mogelijk.” Van der Mark adviseert mensen om voor ze op reis gaan de reisplanner te checken. “Ja, houd dat echt goed in de gaten. We proberen vertragingen en rituitval zo goed mogelijk inzichtelijk te maken zodat mensen weten waar ze aan toe zijn.”

Arriva laat weten dat haar bussen tussen Friesland en Groningen niet rijden. Ook in Friesland ligt het busverkeer volledig stil. Daarnaast rijdt ook de bus tussen Groningen en Leer niet vanwege de slechte weersomstandigheden in Duitsland.