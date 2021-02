Provincie hoopt dat Groningers boompjes kopen om bos aan te planten

nieuws

Foto Andor Heij: Bos

De Provincie Groningen omarmt de actie ‘Nederland plant bomen’, een duurzaamheidsinitiatief van de Evangelische Omroep, Staatsbosbeheer, de Stichting Nationale Boomfeestdag en het Buitenfonds. Door voor 7,50 euro een boom te kopen, kunnen Groningers in hun eigen provincie bos laten aanleggen.

“De provincie Groningen wil de komende tien jaar tijd tien procent meer bomen en groen realiseren. Het zou geweldig zijn als de Groningers ons daarbij helpen.”, aldus gedeputeerde Henk Staghouwer.

“Bossen vormen groene oases die barsten van het leven”, vertelt boswachter Annet de Jong. “Juist nú in deze coronatijd is het bos door veel Groningers herontdekt voor een dagelijks ommetje of een uitstapje. Mooie boswandelingen vervelen nooit, dus super dat er nog meer bos komt in onze provincie!”

Via de website van het initiatief kunnen Groningers een boom kopen. Het ook mogelijk om de QR-code te scannen en daarmee via Tikkie direct een boom te kopen. Het Buitenfonds zal de donaties ontvangen en het geld overmaken aan Staatsbosbeheer.