Project ‘Groningers helpen elkaar’ wil hulpvraag vergemakkelijken

Hulp vragen kan voor veel mensen lastig zijn. Het project ‘Groningers helpen elkaar’ wil het vragen om hulp voor deze mensen makkelijker maken.

Groningers helpen elkaar is een initiatief van verschillende Groningse vrijwilligersorganisaties. De organisatie benadrukt dat dit niet iets nieuws is. Het is een samenwerkingsproject van onder andere Link050, Wij Groningen en Missie 050. Samen hebben ze één telefoonnummer om hulp te vragen te vergemakkelijken

Wethouder Inge Jongman van Zorg & Welzijn steunt dit project. “Ieder mens heeft behoefte aan verbinding en aandacht, gezellig samen een kop koffie drinken, een vriendelijke zwaai door het raam of wat hulp zo nu en dan”, aldus wethouder Inge Jongman.