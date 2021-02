Premie en beleggersverbod moet starters kansen bieden

nieuws

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

Een premie voor starters op de woningmarkt en een verbod op aankoop van huizen door beleggers. Dat is volgens PvdA wethouder Roeland van der Schaaf een methode om het starters op de woningmarkt mogelijk te maken een huis te kopen.

Die premie zou bij verkoop weer terugbetaald moeten worden. Zo kost het de overheid geen geld en toch krijgen de koper meer financiële armslag. Veel partijen maken zich in verkiezingstijd zorgen over de kansen van starters op de woningmarkt zegt Roeland van der Schaaf. Hij hoopt dat er na de verkiezingen een einde komt aan de geliberaliseerde woningmarkt, maar dan duurt het nog wel even voordat de markt weer normaal is

Wonen is een recht staat in de grondwet, wonen is niet alleen maar een markt vinden veel partijen en Roeland van der Schaaf.