Praedinius Gymnasium loopt 97 kilometer: “We wilden iets doen aan die sippe gezichtjes”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Leerlingen en docenten van het Praedinius Gymnasium worden deze dagen uitgedaagd om zoveel mogelijk kilometers te lopen. De school organiseert een 97 kilometer-challange.

“Het idee is niet door onszelf bedacht”, vertelt docent Alice van Oord van de school. “Een collega van mij, die lerares Lichamelijke Opvoeding is, kwam in contact met een school in Limburg waar dit gedaan werd. Zij heeft contact met de school opgenomen om te vragen hoe het precies in zijn werk ging en vervolgens zijn wij het ook gaan initiëren.” Volgens Van Oord speelde de school al een tijdje met het idee om iets aan te bieden. “We geven al weken online les. Iedere keer zien we al die gezichtjes van onze leerlingen via de webcam. We vragen dan of alles goed gaat, of ze wel eens buiten komen. Mwaaaa, is dan zo ongeveer het antwoord. We vonden dat er iets moest gebeuren.”

Wandelen, joggen of hardlopen

En daarom wordt er sinds begin februari gewandeld. “Je zult nu misschien denken waarom we het de 97 kilometer-challenge noemen. Nou, van noord naar zuid en van oost naar west. En als je dan het gebouw van het Praedinius als centrum neemt dan kom je op 97 kilometer. De bedoeling is dat je deze afstand lopend aflegt. Daarbij mag je ook joggen en hardlopen. En het kan buiten maar je mag ook binnen op een loopband de 97 kilometer afleggen. Alle gegevens worden verzameld in de app Strava waarin we een club zijn begonnen. Uiteindelijk wordt er met Legends Tracking een totaal plaatje gemaakt waardoor je hele mooie overzichten krijgt.”

Jonge godin

Volgens Van Oord is er met Legends Tracking ook van alles mogelijk. “Je kunt laten zien wie er het snelste loopt, wie de meeste hoogte meters gemaakt heeft maar ook welke klas de meeste kilometers heeft afgelegd. We werken trouwens met een docenten- en een leerlingenteam. Van oudsher levert dat altijd een leuke strijd op.” Een anonieme bron laat aan OOG Tv weten dat mevrouw Van Oord behoorlijk wat kilometers maakt. “Haha, ja. Ik ben behoorlijk fanatiek. Ondertussen probeert een meisje uit de vierde klas mij te verslaan. Dit meisje, Frederike, schreef mij onlangs een mailtje. Daarin stond: ‘Mevrouw Van Oord, u bent leuk bezig met al die kilometers, maar het zou wel heel vernederend zijn als een mooie en jonge godin gaat verliezen van een iets oudere en ook nog hele mooie godin. Ik hoop dat we elkaar snel tegen komen, zodat u mij kunt feliciteren met mijn overwinning.’ Dat is toch prachtig?”

Krokusvakantie

De challange duurt tot volgende week zondag. Van Oord noemt het geweldig dat er veel leerlingen mee doen, hoewel nog niet iedereen gestart is. “We hebben ongeveer 800 leerlingen en 80 docenten op onze school. Daarvan hebben zich er 253 ingeschreven en zijn er nog 40 die op 0 kilometer staan. Dus ik hoop dat nu de Krokusvakantie is aangebroken, velen een inhaalslag gaan maken zodat het in de ranglijsten nog spannender gaat worden.”