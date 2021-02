Portiekflat deels ontruimd bij brand

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een portiekflat aan de Multatulistraat is vrijdagavond deels ontruimd geweest nadat in de meterkast brand was uitgebroken. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 21.50 uur bij de hulpdiensten binnen, waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het bleek te gaan om een brandje in de meterkast”, vertelt Ten Cate. “Deze meterkast bevindt zich op de begane grond. De bewoners stonden al buiten toen de brandweer arriveerde. Brandweerlieden hebben door middel van een schuimblusser de brand onder controle gekregen.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.