Politiebonden kondigen acties aan na mislukken cao-overleg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politievakbonden bereiden zich voor op publieksvriendelijke acties. Dat wordt gedaan nadat afgelopen vrijdag de bonden uit het cao-overleg met het kabinet stapten.

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de 63.000 fulltimebanen bij de politie zitten in een impasse. De overheid heeft een loonsverhoging van 1,3 procent aangeboden en twee eenmalige uitkeringen van 300 euro. De bonden willen echter een verhoging van 2,5 procent en twee eenmalige uitkeringen van 350 en 30 euro. Tot afgelopen vrijdag had het kabinet de tijd om met een acceptabele loonsverhoging te komen maar er werd niet op gereageerd. De vakbonden zijn daarom inmiddels begonnen met het opzetten van publieksvriendelijke en beheerste acties.

Hoe de acties er precies uit gaan zien is nog onduidelijk. De inzet is om beheerst te beginnen zodat er gewerkt kan worden aan het opbouwen van draagvlak onder de bevolking. Daarna kan er opgeschaald worden naar steeds hardere acties. Enkele jaren geleden voerde de politie ook actie voor een betere cao. Toen werd er stevig actie gevoerd waarbij men zelfs dreigde om alleen uit te rukken bij noodgevallen. Die actie ging toen op de valreep niet door.