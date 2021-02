Politie zoekt doorrijder na aanrijding op Noordzeeweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar de bestuurder van een personenauto, die zondagavond is doorgereden na een aanrijding met een andere personenauto op de Noordzeeweg.

Het ongeluk vond rond 21.20 plaats op de Noordzeeweg, vlak voor de afslag naar Zuidwolde en Bedum.

Mensen die informatie hebben over het ongeluk of de doorgereden bestuurder, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via een persoonlijk bericht via Facebook. Houd in alle gevallen zaaknummer 2021034543 bij de hand.