Politie zet Burgernet in bij vermissing 13-jarige jongen uit Lewenborg (update)

Foto 112groningen.nl

De politie is donderdagavond een zoekactie gestart naar een dertienjarige jongen. De jongen is voor het laatst gezien aan de Kajuit in Lewenborg. Later op de avond meldde de politie dat de zoekactie inmiddels is beëindigd.

De jongen is 1.67 meter lang, heeft een blanke huidskleur en blond haar. Hij draagt witte schoenen en een joggingbroek van het merk Nike, een zwarte jas en een mondkapje.

Als inwoners van Groningen de jongeman aantreffen, dan vraagt de politie om contact op te nemen via het noodnummer 112.

Update 18-02-2021 21.00:

De zoekactie is inmiddels beëindigd. Uitkijken naar de jongeman is volgens de politie niet meer nodig.

