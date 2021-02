Politie vindt ruim 600 hennepplanten in garagebox

nieuws

Foto: Sammie Lobo - 112groningen.nl

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een hennepkwekerij aangetroffen in een een garagebox aan de Duinkerkenstraat in de stad. Dat laat de politie weten op haar Instagram-pagina.

Toen agenten de garagebox betraden ontdekten ze dat daar drie kweektenten stonden opgesteld. In de tenten stonden in totaal ruim zeshonderd hennepplanten. De kwekerij is ontmanteld en de planten zijn vernietigd. Ook is er een onderzoek gestart.

Hoe de politie de kwekerij op het spoor is gekomen is onbekend.

