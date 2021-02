Grote zoekactie op Hoornsemeer naar schaatser die niet terug is gekeerd

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpdiensten zijn maandagavond een grote zoekactie gestart op en rondom het Hoornsemeer naar een schaatser die niet terug is gekeerd. Dat meldt de politie.

“We hebben vier meldingen binnengekregen op onze meldkamer van mensen die rond 18.15 uur een schaatser op het ijs hebben gezien”, vertelt politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema. “Deze schaatser is niet teruggekeerd waarop er alarm is geslagen. We zijn in het gebied een zoekactie gestart waarbij we inmiddels hulp krijgen van de brandweer. Op dit moment hebben we niemand die als vermist is opgegeven. We weten dus niet of er daadwerkelijk nog iemand op het ijs aanwezig is.”

Oproep aan schaatser

De politie doet ook een oproep aan deze schaatser. “Ben jij degene die rond 18.15 uur aan het schaatsen was op het meer en zit je nu veilig thuis, bel ons dan nu direct. Dit kan op telefoonnummer 0900 88 44. Op deze manier weten wij dat je veilig en oké bent en kunnen wij de zoekactie staken.” Volgens de woordvoerder wordt op dit moment een tip nagetrokken van iemand die iets gezien heeft bij de eilandjes. “Daar zijn we nu naar toe onderweg. Als we daar niks aantreffen moeten we gaan bekijken wat we gaan doen.”

Schijnwerpers

De zoekactie werd rond 18.40 uur gestart. In eerste instantie reden politieauto’s rond het meer en schenen met schijnwerpers over het water. Later kreeg men hulp van de brandweer. “De brandweer staat aan de D.H.A.C. Hammarskjoldstraat waar ze ook schijnwerpers op het water hebben gericht”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Ook staan hier twee ambulances en het Mobiel Medisch Team, het MMT, standby. De omgeving is met lint afgezet omdat veel buurtbewoners een kijkje komen nemen.” Rond 20.45 uur vertelt Ten Cate dat het zoekgebied wat wordt verlegd in de richting van Zunneriepe en Kaap Hoorn. Duikers van de brandweer krijgen hulp van het Landelijk Team Onderwater Zoekingen van de politie.

Duikers van de brandweer op het ijs: