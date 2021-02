Politie schrijft vanaf maandagochtend geen boetes uit voor kleine vergrijpen

nieuws

De politie gaat vanaf maandagochtend 07.00 uur geen boetes meer uitschrijven voor kleine vergrijpen. Dit uit protest vanwege het stukgelopen cao-overleg met het kabinet.

Bij kleine vergrijpen moet gedacht worden aan het geen richting aangeven, in een portiek rondhangen of door rood licht fietsen op een rustige weg. De politie benadrukt wel dat bekeuringen in principe niet worden uitgedeeld, maar dat het afhankelijk van de situatie nog wel kan gebeuren. In principe gebeurt dit alleen bij grove schendingen van de openbare orde, overtredingen van de coronamaatregelen en snelheidsovertredingen. “Het streven is dat in alle andere gevallen wordt volstaan met een waarschuwing en het aanbieden van een speciale actiebon met informatie over het protest”, aldus de vakbonden.

De actie vindt plaats omdat de politievakbonden boos zijn omdat het kabinet weigert met een fatsoenlijk loonaanbod te komen. Het kabinet heeft een loonsverhoging van 1,3 procent aangeboden en twee eenmalige uitkeringen van 300 euro. De bonden willen echter een verhoging van 2,5 procent en twee eenmalige uitkeringen van 350 en 300 euro. De actie die maandagochtend start moet beschouwd worden als een opmaat naar verdere acties.