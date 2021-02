Politie pakt verdachte op in moordzaak van Els Slurink uit 1997

nieuws

Foto: Rick van der Velde

De politie heeft vrijdag een 44-jarige man uit Geldrop aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Els Slurink in Groningen in 1997.

De verdachte zit in alle beperkingen vast, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De politie doet daarom verder geen mededelingen over de zaak.

De 33-jarige psychologe Els Slurink werd in de nacht van 20 op 21 maart 1997 door een steekwond om het leven gebracht, in haar woning aan het Van Brakelplein in Groningen. Een verdachte werd nooit gevonden.

Deze zogeheten cold case zaak werd onlangs door de politie heropend en kwam uitgebreid aan bod in het programma “Opsporing Verzocht”. Er kwamen 140 tips binnen. Daarnaast werden er veel posters verspreid om aandacht te vragen voor de zaak.