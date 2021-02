Politie is komende dagen terughoudend met boetes bij overtredingen avondklok

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

De politie zal de komende dagen terughoudend optreden bij overtredingen van de avondklok. Dat meldt de NOS dinsdagavond.

Tot en met komende vrijdag, het moment waarop het gerechtshof in Den Haag uitspraak gaat doen in de zaak, zullen agenten overtreders aanspreken en waarschuwen. Alleen bij excessen of na meerdere waarschuwingen wil de politie bekeuringen gaan uitdelen. Voor deze lijn wordt gekozen omdat er momenteel mogelijk verwarring heerst over de avondklok.

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) laat weten dat hij verwacht dat de avondklok gewoon gehandhaafd wordt. Wel rekent hij er op dat handhavers dinsdagavond ‘verstandig’ met de handhaving om zullen gaan. Rutte is ook blij met de uitspraak. De avondklok is volgens de premier nu van belang omdat de Britse variant nu de overhand lijkt te krijgen.