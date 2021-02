Politie grijpt in op Hoge der A

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben zondagmiddag een groep mensen op het Hoge der A opgeroepen om te vertrekken. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Uit een filmpje blijkt dat zich op het Hoge der A tientallen mensen verzameld hadden die aan het genieten waren van de voorlopig laatste winterdag. Daarbij was er muziek te horen en keek men naar de voorbijrijdende schaatsers. De coronamaatregelen werden echter niet in acht genomen. Stadswachten hielden de situatie in de gaten maar grepen in eerste instantie niet in. Op een gegeven moment werd dat wel gedaan waarbij agenten de mensen opriepen om te vertrekken en om de coronamaatregelen in acht te nemen.

Incidentfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl laat weten dat het rond 17.30 uur rustig is op het Hoge der A. “Er zijn nog wel enkele tientallen mensen op de been, maar er is geen feest meer en ook is er geen muziek meer te horen.”

Bekijk het filmpje op de website van het Dagblad van het Noorden.