Politie: “Al 140 tips in moordzaak Slurink, meerdere namen genoemd”

Foto: Rick van der Velde

Bij de politie zijn in de afgelopen week 140 tips binnengekomen in de moordzaak Els Slurink. Vorige week dinsdag werd er in het televisieprogramma Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht besteed aan de moord die tot op heden onopgelost is gebleven.

Behalve het televisieprogramma werd er ook door middel van abriposters in de stad en de inzet van een cold case-truck aandacht besteed aan de moord die in de nacht van 20 op 21 maart 1997 gepleegd werd. “De gerichtere communicatieaanpak is inmiddels afgerond”, laat de politie weten. “Tot nu toe zijn er 140 tips binnengekomen. Daarbij zat bruikbare, concrete informatie, en hele interessante aanknopingspunten. Ook gaven meerdere tipgevers namen door. Wij zijn dankbaar voor alle informatie.”

Insluiper

Els Slurink (33) werd in de ochtend van 21 maart 1997 dood aangetroffen in haar woning aan het Van Brakelplein. De vrouw was om het leven gebracht met een steek in het hart. Lange tijd ging het onderzoeksteam van de politie er vanuit dat de moord gepleegd was door een bekende. Vorige week bleek dat de politie een andere koers is gaan varen en gaat men er nu vanuit dat Slurink wellicht door een insluiper om het leven is gebracht. Recente ontwikkelingen hebben de politie op het spoor gebracht van een inbreker. Ook houdt men rekening met een eventueel seksueel motief. In beide gevallen zou de insluiper zich vergist kunnen hebben in de woning.

Gouden tip

Mensen die informatie hebben kunnen dit nog altijd delen met de politie. Dit kan door de gratis Opsporingstiplijn te bellen op 0800 60 70 of er kan gemaild worden naar coldcase@politie.nl. Eventueel kan informatie anoniem gedeeld worden door te bellen met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000. Meer informatie over de moordzaak is te vinden op deze website. De Hoofdofficier van Justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.