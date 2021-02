Podcast – ‘Hoelang kunnen we nog schaatsen in Groningen?’

nieuws

Het was de koudste en tegelijkertijd ook zonnigste week van 2021 tot nu toe in Groningen. Hoe dat kan, legt OOG-weerman Johan Kamphuis uit in de nieuwste aflevering van de podcast Groningen Deze Week.

Kamphuis gaat deze week dieper in op het weer. Hij legt uit hoe het komt dat het opeens zo koud is, of we dit weer vaker gaan krijgen de komende tijd en hoelang we nog kunnen schaatsen.

De podcast-serie ‘Groningen Deze Week’ is te beluisteren via alle podcast apps, waaronder Spotify en Apple Podcasts.