Podcast: Grote Markt 1 – Wieke Paulusma (D66): ‘Mijn dochter voert anti-campagne’

In aflevering 9 van Grote Markt 1 is kandidaat Kamerlid Wieke Paulusma (D66) te gast. Wieke is raadslid in de gemeente Groningen en staat op plek 15 van D66.

Wieke voerde in het verleden vooral campagne voor anderen, en moet dus nu campagne voor zichzelf gaan voeren. Iets waar niet iedereen zo blij mee is. Haar negenjarige dochter ziet mama liever niet een paar dagen in de week naar Den Haag vertrekken.

Wieke wil de Tweede Kamer om zich in te zetten voor emancipatie van verschillende groepen die het minder gesteld hebben in dit land. Daarnaast wil Wieke zich hard maken voor meer democratische vernieuwing in ons land.

De aflevering is te beluisteren op Spotify, Apple Podcasts, of de website van OOG. Daarnaast is de aflevering te bekijken op YouTube en wordt de aflevering aanstaande zondag uitgezonden op OOG TV om 12.00 uur en 16.30 uur. Ga naar de pagina over de Tweede Kamerverkiezingen voor de andere Groningse kandidaat Tweede Kamerleden.