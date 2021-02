Podcast: Grote Markt 1 – Henk Nijboer(PvdA): “We moeten kijken wat de mensen nodig hebben”

In aflevering 9 van Grote Markt 1 is kandidaat Kamerlid Henk Nijboer(PvdA) te gast. Henk is al vanaf 2012 lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid, waar hij het woord voert over economie, wonen en het gasdossier.

Henk werd geboren in Stad en groeide op in Ten Boer. Nu woont hij samen met zijn man al een tijde in Groningen Stad. Als 19-jarige kwam hij al in de Provinciale Staten, en op zijn 29e werd hij in 2012 Kamerlid.

We praten met Henk voornamelijk over zijn belangrijkste dossiers: Wonen en het gasbeleid. Ook komt de positie van het noorden aan bod, zoals bijvoorbeeld een eventuele komst van de Lelylijn.

De aflevering is te beluisteren op Spotify, Apple Podcasts, of de website van OOG. Daarnaast is de aflevering te bekijken op YouTube en wordt de aflevering aanstaande zondag uitgezonden op OOG TV om 12.00 uur en 16.30 uur.